“Si cela est avéré, c’est une catastrophe pour l’économie locale” s’alarme un restaurateur du port Saint-Tropez. Selon les premières constatations, c’est en ouvrant sa pâtisserie ce matin qu’il aurait constaté l’effraction de son coffre dans lequel était enfermée la précieuse recette de la célèbre tarte Tropézienne.« Les proportions exactes des ingrédients, leur provenance, le temps de cuisson et même un conseil secret de ma petite maman chérie” s’est lamenté le pâtissier devant les policiers.

La recette de la tarte Tropézienne et son vol démontrent l’implication de puissances étrangères dans leur volonté de déstabilisation gastronomique. “On pointe du doigt les Russes, mais peut-être qu’on se trompe. Et si c’était les Lyonnais ? Ou les pâtissiers bourguignons ? Des jaloux d’Occitanie ? Cela fait des années que certains voulaient s’emparer du secret de la tarte” se demande cette autre pâtissière de Saint-Tropez.

La police de son côté demande à la population et aux pâtissiers du port de Saint-Tropez de garder leur calme, assurant que des contrôles seront renforcés pour retrouver les malfaiteurs. De son côté, la Russie a démenti son implication tout en annonçant la mise en production massive dans toutes les pâtisseries russes de la nouvelle Tarte Poutinienne à base de gâteau-brioche au sucre, fendu en deux et garni d’un mélange de crème pâtissière et de crème au beurre.

Do You Comedy – La crème du stand-up s’invite à Saint-Tropez !

La Citadelle de Saint-Tropez s’apprête à vibrer au rythme des éclats de rire avec Do You Comedy !

🎤 Au programme : du stand-up, des sketchs inédits, des performances uniques et une bonne dose de bonne humeur.

Prépare-toi à une nuit d’humour avec les plus grands talents de la scène comique :

DANY BOON – MICHAËL YOUN – CAMILLE LAVABRE – MICHELE LAROQUE – SAMUEL BAMBI – ILYES DJADEL – VINCENT DESAGNAT – PIERRE THEVENOUX – MATTHIEU NINA – NICO EN VRAI – CHARLES NOUVEAU

🔥 Nos guests : FEMI THE SCORPION, DJ JACK-E

🎁 Et de nombreuses SURPRISES tout au long de la soirée !

📍 Citadelle de Saint-Tropez – 1 montée de la Citadelle, 83990 Saint-Tropez

🕢 Ouverture des portes à 19h30 – Show à 21h00

🎟️ Billets & infos : www.doyoucomedy.com

✨ Parce que la vie est trop courte pour ne pas éclater de rire à Saint-Tropez.

Photo Crédits :Image Professionals GmbH