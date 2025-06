89% des Français prêts “à tout plaquer sur l’instant” pour se manger un bon aïoli sur le port de Saint-Tropez

C’est le sondage du jour qui est brutalement venu occulter le soixante-dixième sondage présidentiel. Une écrasante majorité de Français se disent prêts à tout plaquer pour aller manger un bon aïoli sur le port de Saint-Tropez. “C’est quand même très spécifique, comme plat, l’aïoli. Nous avons été très surpris mais je me dis, pourquoi pas ?”, a expliqué le responsable de l’étude du sondage qui note ainsi une augmentation de près de 300% pour l’aïoli par rapport aux sondages précédents au détriment du bon vieux steak frites ou du traditionnel “fish and chips”.

Ainsi, l’envie de l’aïoli semble toucher tous les Français, de tous âges et de toutes classes sociales, à tout moment et sans prévenir. Emmanuel, haut fonctionnaire à Paris et âgé de 48 ans, est de ceux qui seraient prêts à tout quitter séance tenante pour un “aïoli” premium à Saint-Tropez. “Vous savez, au bout de vingt minutes de conseil des ministres, n’importe qui craquerait pour un grand ou un petit aïoli” se justifie-t-il. Tout comme Jean-Luc, 73 ans, pour qui “L’aïoli, c’est moi !”, souligne-t-il en se tapant la poitrine et en jetant notre journaliste dehors.

Mais quel aïoli a les faveurs des Français ? Aïoli traditionnel ? Au jaune d’œuf ? Aux pommes de terre ? À la mie de pain ? Sur ce point, plus de 70% des Français ne semblent pas être à même de faire un choix et exigent seulement un aïoli, immédiatement, posé sur une table du port de Saint-Tropez (pour 78% des sondés) avec le soleil qui se couche (90%), le bruit des cigales et une boisson fraîche et ne plus se soucier des soucis du lendemain (ici, on atteint le taux de près de 100% des Français).

Photo : Getty Images