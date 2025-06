Posséder un permis bateau

La montée de l’eau étant inévitable, il vaut mieux s’y préparer dès maintenant.

Avoir une bonne connaissance en téléréalité

Un bon antidote au brutal manque de conversation dans un couple entre le 4e et le 5e mois d’une relation : être à même d’échanger sur la vie de Julien Tanti, Maeva Ghennam ou Maddy Burciaga.

Être en vie

Pour une relation saine et durable, il est souhaitable que votre partenaire soit en vie ou tout du monde originaire d’une dimension la moins éloignée de la nôtre.

aimer les t-shirts moches

LE secret d’une relation solide : porter en permanence des t-shirts humiliants comme “je suis attachiante” et “Ce BG n’est plus CELIB”

Un capital

Un minimum de 300 000 euros en actions répartis sur les principales valeurs du CAC40 est un bon début, pas l’idéal non plus mais bon, personne n’est parfait.

