Un dauphin déprimé à l’idée de devoir encore nager avec des enfants malades

Il est 9h30 lorsque Jumpy, un jeune dauphin de 12 ans, entre comme tous les jours dans le grand bassin du parc “Splash & Fun” de Carcassonne. Au programme, “sauts acrobatiques”, “passages de cerceaux” et “jonglage avec ballons mous” : le Paradis. Et pourtant, aujourd’hui, c’est la pupille molle et l’air abattu que le dauphin se prête aux exercices. “C’est à n’y rien comprendre, cela fait plusieurs jours que Jumpy n’a pas l’air dans son assiette” déplore Sandrine, sa soigneuse, tandis que plusieurs membres de l’association Make-A-Wish déposent à côté du cétacé, Lucas, un jeune tétraplégique, Loreleï, une petite myopathe, et Gontrand, un petit garçon né sans bras, sans jambes, sans tronc, sans cou et sans tête, pour nager avec lui.

“Passer du temps avec les dauphins est le rêve de beaucoup d’enfants malades” explique Estelle Mariani, responsable Europe de Make-A-Wish. “Encore faut-il que le dauphin y mette un peu du sien” poursuit-elle, agacée, en regardant Jumpy se laissant flotter mollement à la surface de l’eau, l’air hagard, puis dériver lentement vers le bord du bassin suivi de près par un cerceau, un ballon mou, et Lucas.

Une situation inconfortable pour le parc “Splash & Fun” qui a décidé de tout faire pour redonner le moral à Jumpy en engageant un happiness-manager. Un coup de déprime passager qui devrait “rapidement disparaître” selon lui après l’installation d’une fontaine à eau dans son aquarium, d’un baby foot dans le grand bassin, sans oublier un écran plat intégré à son box diffusant en boucle les films “Le Grand Bleu”, “Sauvez Willy” ou encore “Aquaman 2” pour l’aider à s’aérer l’esprit un temps avant de remonter sur scène.