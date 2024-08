Son tour du monde prend fin à Gare du Nord en raison d’un problème de signalisation

Il est 8h20 ce matin lorsque Gabriel arrive à Gare du Nord depuis Bagneux avec près de 45 minutes de retard en raison d’un « colis suspect » à la station Mouton-Duvernet. La marge que le baroudeur avait prévue s’est considérablement réduite mais il a encore le temps de rallier l’aéroport Charles de Gaulle pour s’envoler vers Munich, première étape de son tour du monde qui doit l’occuper lors des huit prochains mois. Hélas, une fois arrivé à destination, les écrans de la gare sont en panne et il apprend que le RER B a 20 minutes de retard à cause d’un « malaise voyageur ». Il hésite à commander un taxi mais se ravise en pensant à son budget serré et choisit d’attendre en espérant que le retard ne s’accentue pas. Erreur fatale puisque dix minutes plus tard le speaker annonce un train circulant avec 30 minutes de retard en raison de « personnes sur les voies ».

Un homme qui joue de malchance

A peine le temps d’hésiter de nouveau que l’on annonce un « problème de signalisation » et un trafic interrompu jusqu’à midi. Gabriel décide alors de commander un Uber en toute hâte mais la cohue est telle qu’il mettra 20 minutes à sortir de la gare, ratant de peu l’embarquement et renonçant définitivement à son projet initial. Pour soulager sa colère, il essaiera bien de se plaindre auprès d’un agent lors de son trajet retour mais celui-ci lui répondra qu’il ne s’occupe « que du RER C du mardi 11h au jeudi 15h ». Il arrivera chez lui aux alentours de 23h à cause d’une rupture de caténaire puis d’un « incident voyageur ».