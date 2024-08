Un handicapé sans gêne se gare sur une place non réservée aux handicapés

Il est 10h12 lorsque Patrick se rend au supermarché de la zone industrielle pour y chercher en urgence six packs de bière un peu trop vite descendus la veille pour fêter la Saint Frédéric. Mais alors qu’il aperçoit une place de parking vide, celle-ci est prise d’assaut par un couple dont l’homme se révèle être un handicapé en fauteuil. Quelques heures après l’incident, Patrick ne décolérait pas : « Il lui suffisait de faire 300 mètres de plus et il y avait des places pour handicapés de l’autre côté. Déjà qu’ils ont beaucoup plus souvent que nous des places libres, c’est intolérable. » Puis d’ajouter : « Et je parle même pas de leurs toilettes beaucoup plus larges que les nôtres, vraiment, je ne sais pas s’ils se rendent compte qu’ils sont privilégiés ! »

Coup de pouce du destin

Mais le hasard fait parfois bien les choses. De retour à sa voiture, garée finalement à quelques encablures du couple, Patrick aperçoit les deux malotrus en train de revenir à leur véhicule. Il s’approche, attend patiemment que la femme installe son mari et range le fauteuil dans le coffre puis il se précipite à l’arrière de la voiture et dérobe l’engin. Tout fier de nous le montrer, il s’exclame, revanchard : « Il fera moins le malin la prochaine fois ! »

Ce n’est pas la première fois que Patrick se heurte à l’incorrection de ses concitoyens. L’année dernière, déjà, il s’était retrouvé, dans la file du supermarché, derrière une femme enceinte qui faisait la queue sans vergogne à une caisse non-réservée aux femmes enceintes, lui faisant perdre cinq minutes précieuses sur sa journée de paris sportifs.