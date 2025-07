Brets annonce la sortie de ses nouvelles chips “goût chips”

Après avoir sorti des chips saveur Aligot, Yakitori ou encore Cheddar-Bière, Brets s’apprête à lancer une toute nouvelle saveur encore plus surprenante : “Chips”. Un nouveau goût déroutant qui vient s’ajouter à la riche collection de saveurs atypiques de la marque. “Après nos chips goût Pétrole, Intestin grêle et Ligne 13, nous avions vraiment l’impression d’avoir fait le tour. Et puis, c’est là qu’une idée complètement folle nous est venue : et si on sortait une gamme de chips qui aurait, accrochez-vous bien, le goût de chips ! ” exulte le PDG de Brets, Alain Glon, en postillonnant des miettes partout.

Avant son lancement dans toutes les grandes surfaces courant Juillet, c’est un panel de petits chanceux qui a pu tester cette toute nouvelle saveur en exclusivité. Une expérience unique qui a emballé Louis G. 22 ans. “C’était incroyable. Ça avait comme un goût de pomme de terre, de sel et d’huile. Je ne sais pas ce qu’ils ont mis dedans mais en fermant les yeux, j’avais vraiment l’impression de manger des chips.” raconte-t-il pantois. Un avis dithyrambique qui apparaît pourtant plus mitigé pour Domitille V, une autre testeuse. “Des chips goût chips et puis quoi encore ? C’est quoi la prochaine étape ? Des frites à base de patate ?!” hurle-t-elle, furibonde.

Un choix audacieux qui risque pourtant de ne pas satisfaire tout le monde, surtout après la polémique de mai dernier qui avait poussé la marque Brets à retirer des rayons en urgence sa toute nouvelle gamme de chips “Saveur Michel Houellebecq”.