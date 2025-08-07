6 recettes de salades estivales pour ne plus jamais avoir de selles solides

La salade concombre, pois chiches grillés, avocat

Un classique de la cuisine estivale, qui mêle le gras de l’avocat au côté fibreux du pois chiche, qui saura ravir les papilles, et vous donnera rapidement un ventre plat.

La salade melon, pastèque

Un délicieux goût légèrement sucré, et surtout, énormément d’eau dans cette salade, qui ressortira telle quelle, quelques heures après. A manger en fin de repas si vous souhaitez également des gaz et ballonnements.

La salade chou, brocolis, chou-fleur

Grâce à cette succulente recette de brassicacées, vous allez pouvoir foncer plein gaz vers les toilettes les plus proches.

La salade pruneaux, mirabelle, graine de chia

Cette salade détonante créée dans le sud-ouest de la France, porte le joli nom de “Hesteetako Urakana” en basque, ce qui signifie “tornade intestinale” dans la langue de Molière. Le secret, c’est d’enfoncer les graines chia directement dans les mirabelles, puis de les laisser gonfler au réfrigérateur pendant quelques heures.

La salade de crevettes tièdes avec mayonnaise oubliée

Très prisée par les touristes en cette période, cette recette vous fera voyager pendant plusieurs heures au petit coin. Pour bien la réussir, ne la consommez surtout pas au bord de mer, et pensez à bien laisser votre pot de mayonnaise au soleil pendant au moins 24 heures.

La salade café, clope

Cette spécialité parisienne ancestrale est particulièrement consommée en fin de matinée, et peut faire même office de brunch. Pour accentuer l’effet, il est recommandé de consommer plusieurs litres de bières la veille au soir.

Nous aurions aussi pu parler de la salade de kebab achetée à 5 heures du matin, parfaite pour les diarrhées nocturnes. Mais aussi de la salade de “tupperware oublié” le vendredi dans le frigo du boulot, dont les champignons naissants boosteront votre flore intestinale, sans oublier, pour les amateurs de sensations fortes, la salade de Microlax, à acheter directement en pharmacie !

