Ce n’est pas nouveau, nous mangeons de plus en plus d’aliments transformés, ultra-transformés, voire hypergiga-transformés, et cela a des conséquences sur notre santé. Si l’on savait déjà qu’ils pouvaient entraîner des risques d’obésité, ou de diabète, mais aussi d’anxiété et de dépression, ce qui me rend d’ailleurs très triste, une étude récente montre aussi qu’elle aurait un impact direct sur la mémoire, si mes souvenirs sont bons.

Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de donner davantage de détails sur cette étude, car, lors de notre réunion de rédaction pendant laquelle nous étions en train de déguster notre tacos 5 viandes et 11 fromages, sauce mafia deluxe, personne n’a su se souvenir où on avait lu cette étude. Nous commençons même à nous demander si nous ne l’avons pas inventé, mais ça nous paraitrait tout de même bizarre, et contraire à nos valeurs.

D’autres conséquences inattendues de la malbouffe

Bien que nous ne retrouvions pas la source de cette étude, nous avons songé à vous faire part d’une autre étude montrant que la malbouffe pourrait également rendre dyslexique, msai cela nosu semble un pe bizzare ! Quant à l’étude disant que les gros consommateurs de malbouffe auraient tendance à utiliser plus d’anglicismes, nous l’avons trouvée juste trop weird, donc nous ne vous en parlerons pas non plus, c’est no way ! Sorry !