Bruno Retailleau annonce que les restaurants italiens ne pourront plus servir de pizza orientale

La décision peut surprendre de prime abord, mais elle découle d’une stratégie bien rodée, déjà expérimentée dans d’autres pays et efficace contre la radicalisation. Contacté, le cabinet de Bruno Retailleau persiste et signe : « C’est une décision qu’on attendait depuis longtemps. Les pizzas orientales participent à la banalisation de l’imaginaire islamiste. On commence par se dire « Et si je prenais une Orientale à la place de ma Regina ? » et on termine six mois plus tard dans un bataillon de jihadistes. Les chiffres sont assez effrayants à ce sujet. » Malgré nos sollicitations, nous n’avons pas eu accès à ces chiffres. Mais ils seraient très préoccupants.

Une pizza controversée

Pour Simona Ambrosini, spécialiste de la gastronomie italienne « La pizza orientale est depuis toujours une pizza controversée. ». Cette pimpante quadragénaire ne mâche pas ses mots : « Une pizza n’a pas vocation à être garnie de merguez. Vous pouvez trouver cela discriminant, voire fasciste, mais la pizza orientale n’a jamais été reconnue par les institutions italiennes. Ce n’est pas une grande perte ».

Une décision sévère mais attendue, qui on l’espère, n’aura pas de conséquences sur les milliers de pizzerias « une achetée, une offerte » qui mise depuis toujours sur l’Orientale.