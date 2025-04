« On sait que les Anglais veulent bien faire, mais il y a déjà eu assez de morts comme ça… » témoigne une habitante de Dnipro. « Être privé d’électricité, d’eau, c’est une chose, mais devoir manger du pudding le soir et de la “marmite” au petit déjeuner, c’est au-dessus de mes forces », abonde un soldat, encore traumatisé par une soirée à déguster des baked beansen conserve.

Côté russe, le Kremlin souhaite également que l’Angleterre suspende ces envois. « Au début, c’était tout bénéf’ pour nous : plus les Ukrainiens se nourrissaient des mets anglais, plus ils étaient faibles et anémiés sur le terrain. Mais après avoir confisqué leurs vivres, tous nos soldats sont tombés malades à leur tour », témoigne un soldat russe avant de se précipiter aux toilettes, réalisant qu’il avait lui aussi avalé une portion de haggis par erreur.

Soucieux de venir en aide aux Ukrainiens, plusieurs pays européens ont emboîté le pas à l’Angleterre. L’Allemagne a ainsi intégralement suspendu sa livraison d’Apfelschorle ; quant aux Espagnols, ils se sont engagés à ne plus livrer à l’Ukraine leur cargaison mensuelle de Kalimotxo.

Crédit Photo : Crédits :Image Professionals GmbH