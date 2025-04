Les États-Unis s’engagent à fournir 20 000 drapeaux blancs à l’Ukraine

C’est un geste conséquent qui risque de changer radicalement le destin de la guerre en Ukraine. À 6h00 GMT ce matin, le président Donald Trump a annoncé faire livrer « au plus vite » plus de 20 000 drapeaux blancs aux troupes ukrainiennes afin de les aider à se protéger face à l’invasion russe. « Nous voulons tous la même chose : que l’Ukraine puisse enfin redevenir une nation libre, heureuse et russe » a expliqué ce lundi Donald Trump en direct du tarmac de Fort Bragg.

Une aide que l’administration Trump a jugé « précieuse mais pas suffisante ». Ainsi, en plus des 20 000 drapeaux blancs promis, c’est un tapis rouge de 145 mètres, 30 000 pancartes « WE SURRENDER ! 😅🙏✌️🫶 » ainsi que 120 « costumes » qui seront largués au dessus de Kiev par près de 60 avions de chasse.

Une opération d’ampleur historique qui devrait rebattre les cartes d’un conflit qui dure depuis trop longtemps avec pour seule condition d’exécution émise par JD Vance que le président Zelensky dise enfin “Merci” aux États-Unis.

