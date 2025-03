« Nous proposons l’envoi immédiat de 200 000 soldats russes, puis 300 000, puis 700 000 d’ici la fin de l’année », a expliqué le président Poutine, soucieux que la paix revienne au plus vite en Ukraine. « Nous voulons rassurer la population et nos interlocuteurs européens et américains », a-t-il ajouté, soulignant que cette force de maintien de la paix agirait dans le cadre d’une mission de paix dont les cadres seraient fixés par un conseil militaire russe.

« Qui d’autre que des soldats russes peut agir au maintien de la paix ? » a ajouté Vladimir Poutine, soulignant qu’en outre, la Corée du Nord était prête à envoyer plus de 100 000 soldats nord-coréens pour maintenir la paix. L’Iran a aussi proposé son support technique avec des drones militaires chargés de maintenir la paix. « Si des Ukrainiens ont des inquiétudes, nos soldats de maintien de la paix sauront leur expliquer ce qu’est le maintien de la paix dans le respect d’une discussion sur le maintien de la paix. »

De son côté, Donald Trump s’est félicité de cette superbe avancée et a demandé au pouvoir ukrainien de régler sous dix jours 1 000 milliards de dollars de frais pour la mise en place de cette force de maintien de la paix.

Photo Crédits Getty Images :Contributor / Contributeur