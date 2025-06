84 % des Français avouent donner un surnom à leur conjoint car ils ont oublié son prénom

“On est ensemble depuis 8 ans ”, nous explique fièrement Lucas en nous montrant des photos de “Mimi”, comme il l’appelle. “Je ne sais pas plus si c’est Marie, Myriam, Michaël, mais ça commence par un M…ou un E, je sais plus ”. Pour élucider le mystère, Lucas a décidé de demander sa dulcinée en mariage. “Le maire va forcément prononcer son prénom à un moment ”, se rassure le trentenaire.

Des cas similaires, il en existe beaucoup selon le dernier sondage publié par l’Ifop. Si l’étude révèle que le phénomène est plus fréquent chez les couples de longue date, elle démontre aussi que les jeunes amoureux ne sont pas épargnés. “J’ai rencontré mon copain sur une appli ”, nous explique Eva. “ J’ai swipé tellement de Julien, Nico, Mehdi, que je me suis un peu perdue dans les prénoms, et le jour du premier date, c’était bizarre de demander. Du coup je l’appelle “Ma vie”, il a l’air heureux ”.

Pour s’adapter à un phénomène sociétal, le gouvernement propose de remplacer les prénoms par des surnoms sur les documents d’identité. “Si tout le monde vous connait sous le nom de “Coco” et ignore que vous vous appelez Corinne, ça me paraît parfaitement censé ”, explique Bibou Sanchez, député des Deux-Sèvres qui a déjà adopté cette nouvelle règle.

Une réforme qui pourrait également inspirer les entreprises, où 76 % des salariés sont désignés par des surnoms comme “l’alternante” ou “le gros tocard”.