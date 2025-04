Russie – Vladimir Poutine rend le service militaire obligatoire pour les ours

Cette annonce fait grand bruit. En effet, ce lundi matin, le chef du Kremlin a une nouvelle fois démontré que la désescalade souhaitée par l’ONU n’était pas à l’ordre du jour. Il a ainsi promulgué un décret visant à former 50 000 ours d’ici l’été, avec l’intention d’en déployer au moins 10 000 en Ukraine dès juin 2025.



Interrogé par notre rédaction, un étudiant russe a exprimé son admiration pour cette décision de Vladimir Poutine : « Je pense qu’il fait le bon choix. En Europe, vous avez des chiens, des chats, des chevaux et des vaches, chaque animal a une utilité. Ici, un ours peut aussi bien être un animal de compagnie qu’un moyen de transport. Les intégrer à l’effort de guerre me semble donc tout à fait normal. » Une décision qui semble largement soutenue dans le pays : selon les données officielles, 87 % des Russes approuvent l’inclusion des ours dans le conflit, tandis que 13 % estiment même que cette mesure reste « encore trop timide ».

Un entraînement intensif



Le régiment de grizzlis de Sibérie devrait être le premier à se rendre sur le front ukrainien. « Pour le prestige mais aussi parce que ce sont les plus territoriaux », nous explique ce professeur de géographie russe pour ours, avant de continuer : « Une fois qu’ils auront validé leur formation aux frontières russes, ils seront les meilleurs défenseurs de l’armée. Rien qu’à l’entraînement, on a déjà 73 otages qui ont été mangés dans des parties de balle au prisonnier endiablées. C’est magnifique de voir à quel point ils apprennent vite. Je suis très fier de mes élèves. »

De son côté, Volodymyr Zelensky ne s’est pas encore exprimé à la suite de cette annonce. Cependant, il avait déjà réagi il y a quelques mois, alors qu’il ne s’agissait que d’une rumeur, en tweetant simplement : « Même pas peur. »