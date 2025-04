Donald Trump impose des droits de douane aux nuages qui survolent les États-Unis

“L’objectif est de protéger nos nuages américains face à la concurrence étrangère et de consommer en priorité leur production de pluie et de grêlons locale”, a confirmé le ministre de l’Économie américain avant de sortir sa carabine 22 long rifle pour tirer sur un nuage suspect, “très probablement en provenance du Mexique”.

Un protocole a de fait été mis en place pour reconnaître les nuages américains, exonérés de taxes, et les nuages étrangers. “Les nuages étrangers sont moins performants que les nôtres. On le voit d’ailleurs chaque année : rien ne vaut nos bonnes grosses tempêtes de neige et nos inondations capables de ravager un État américain en à peine une semaine.”

Les citoyens américains sont encouragés à consommer local, au moins jusqu’à la fin du bras de fer commercial opposant les États-Unis au reste du monde. Dans le Massachusetts, on est fier de soutenir l’économie du pays : “On boit de l’eau de pluie depuis maintenant 10 jours, les enfants se vident par des orifices insoupçonnés et mon urine sent l’antigel, mais nous sommes heureux, car nous faisons ça pour l’Amérique.”

Photo : Image by Gningninri Othniel Samson COULIBALY from Pixabay