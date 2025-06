Face aux critiques, Donald Trump veut faire un geste pour les milliardaires les plus pauvres

Alors que les premiers mois de Donald Trump ont déçu nombre de ses électeurs les plus modestes, le président des États-Unis a décidé de réagir en annonçant un geste pour les milliardaires les plus pauvres. S’il y a de quoi s’interroger sur la pertinence de ses choix économiques, notamment sa volonté de provoquer le retour de l’inflation qui pourrait fragiliser le budget des Américains les plus modestes,

Donald Trump a tenu à rassurer tout le monde en affirmant que « toutes les difficultés sont la faute de Joe Biden ». Il a également assuré ne pas être déconnecté des réalités, ajoutant : « Ce n’est pas parce que je passe beaucoup de temps à jouer au golf ou à me faire bronzer dans ma villa Mar-a-Lago en Floride que je n’ai pas le sens des réalités. Je sais parfaitement que les revenus de certains d’entre vous dépassent à peine le milliard. Je vais vous prouver que je ne vous oublie pas.»

Plusieurs mesures envisagées

Si toutes les mesures envisagées par Donald Trump pour aider les milliardaires les plus pauvres ne sont pas encore connues, celui-ci a déjà accepté d’en évoquer certaines. Il a notamment annoncé la distribution d’actions Blue Origin, la société de Jeff Bezos, concurrente de SpaceX. Il a promis également de leur offrir des voitures de la marque Vivian grâce à des aides de l’Etat en précisant : « Ce n’est absolument pas parce que la marque est concurrente de la Tesla mais parce qu’elle promeut la durabilité et utilise des composants recyclables pour réduire son impact environnemental. Or j’ai toujours été très sensible à la question écologique.»

Enfin, pour aider les milliardaires modestes, Donald Trump a promis de « taxer sévèrement les milliardaires les plus riches, à commencer par Elon Musk que je viens de tirer au hasard.»