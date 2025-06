Elon Musk annonce arrêter la politique pour se consacrer à plein temps au racisme

Il y a quelques jours, le fondateur de Tesla a annoncé mettre un terme à son activité de conseiller spécial du président Américain : “Rassurez vous, je n’ai aucun problème avec le gros orange, et sa politique financière absurde, mais je me suis un peu trop dispersé, et je dois me concentrer sur mes priorités ” a déclaré le père de “X Æ A-12”. Si certains pensaient que Musk allait se focaliser sur son business, il n’en est rien : “Tesla peut tourner sans moi, par contre, les racistes du monde entier comptent sur moi, et je ne peux pas les décevoir ”.

Mais alors, que compte faire concrètement le milliardaire ? “Déjà, il faut que je retravaille mon salut nazi, tout le monde a pris ça pour un salut romain, c’est très vexant. Ensuite, je vais aller financer l’extrême droite un peu partout en Europe. Puis mon projet final serait de réussir à rétablir l’esclavage ! J’y travaille, mais ça demande beaucoup d’énergie pour convaincre tout le monde, surtout les noirs ! C’est pour ça que je ne peux plus parasiter mon emploi du temps avec de la petite politique locale”

Des modèles Français ?

Si la décision d’Elon Musk peut surprendre, c’est une trajectoire qui a pourtant déjà été suivie de nombreuses fois dans l’hexagone. On se souvient par exemple de Vincent Bolloré qui a abandonné la culture et le divertissement à la télé pour s’impliquer à 100% dans la xénophobie, comme son ami Pascal Praud qui a délaissé le journalisme pour se consacrer aux discussions de comptoir xénophobes et réacs.