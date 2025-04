La saison 4 de White Lotus se déroulera dans la bande de Gaza reconstruite par Donald Trump

Entre deux annonces sur les droits de douane américains, le président Donald Trump a fait une annonce surprenante : « J’ai appelé le créateur de la série The White Lotus, Mike White. Je lui ai dit que j’adorerais que le tournage de la saison 4 se passe dans mon nouveau Gaza ! Il y aura tout ce qu’il faut pour faire une super série : des hôtels de luxe, de riches Américains et des gens pauvres et bronzés ! Puis vous verrez, Gaza neuf, ça sera plus joli que la Thaïlande et ses temples chinois à la con. »

Le créateur Mike White a réagi à son tour : « Oui, j’ai eu le président Donald Trump au téléphone, il m’a dit qu’il adorait mon nom de famille ! Vous le savez, j’adore mettre sous les projecteurs une actrice âgée, ancienne gloire de la télé. Eh bien cette saison, cette blonde mûre trop bronzée… ça sera Donald Trump ! C’est clairement la Jennifer Coolidge de la Maison-Blanche. Allez, je vous donne un autre scoop : dans cette saison 4, il n’y aura pas de mort au premier épisode, puisqu’il y en aura déjà assez comme ça sous le décor du tournage. »

Selon nos informations, dans cette nouvelle saison, la militante Rima Hassan jouera une riche héritière en vacances avec son mari millionnaire, interprété par Benyamin Netanyahou. Une source proche des studios nous a confié : « Dans la saison 4, les bombes, ce ne seront pas les actrices, mais les armes de Tsahal. »