USA – Pour réduire l’immigration, Elon Musk envoie le Mexique dans l’espace

“Aujourd’hui est un grand jour pour la science et contre l’immigration”, a déclaré le nouveau ministre de l’Efficacité gouvernementale, Elon Musk, derrière un immense tableau de commandes. “Après avoir étudié les centaines de relevés pris sur le terrain, nous nous sommes rendu compte que le Mexique avait de grandes chances d’abriter un nombre important de Mexicains”, poursuit-il en branchant plusieurs câbles en titane à l’arrière de l’appareil. “Aussi, j’ai immédiatement réagi en mettant mes meilleurs ingénieurs sur le coup. Ladies and gentlemen… j’ai l’honneur de vous présenter… le projet DeepSpacito !” hurle-t-il en enfonçant d’un coup sec un énorme bouton rouge propulsant à toute vitesse l’intégralité du Mexique dans le cosmos.

Piloté à distance, le Mexique devrait être amarré prochainement au réseau de satellites Starlink pour poursuivre sa progression en orbite autour de la Terre. Les amateurs d’astronomie pourront ainsi s’amuser à repérer l’ambitieux dispositif d’Elon Musk dans le ciel grâce à plusieurs signes distinctifs : une succession de points lumineux, un déplacement en ligne droite et la présence de trompettes festives, de guitares caliente et de chants mariachis. De son côté, le gigantesque cratère trônant au beau milieu de l’Amérique centrale devrait également ne plus être qu’un mauvais souvenir, puisqu’il sera très prochainement intégralement recouvert de gazon afin d’être transformé en golf 916 trous.

Une initiative radicale pourtant déclarée “utile mais pas suffisante” par Donald Trump, qui a annoncé l’envoi de plusieurs millions de briques dans l’espace afin de construire un gigantesque mur autour de la Terre chargé “d’empêcher d’autres espèces ou cultures hostiles de s’inviter chez nous”.

Photo : Crédits :The Washington Post / Contributeur