Donald Trump toujours incapable de dormir sans veilleuse depuis les menaces de Raphaël Glucksmann

Le président de la première puissance mondiale vivrait-il son premier grand revers depuis sa prise de fonction en janvier ? C’est en tout cas ce que laissent entendre les proches de Donald Trump. « Donald a vu le discours de Raphaël Glucksmann et ses menaces, comme celle de récupérer la Statue de la Liberté. Il est terrorisé et ne souhaite plus quitter la Maison-Blanche jusqu’à nouvel ordre », confie un membre de son entourage.

« Bientôt un flash mob devant l’ambassade américaine »

Selon nos sources, le charisme et le poids des mots de Raphaël Glucksmann ont complètement déstabilisé Donald Trump. « Cela fait deux nuits qu’il nous demande de laisser la porte de sa chambre ouverte et d’allumer la petite veilleuse SpaceX branchée au pied de son lit », révèle un agent des services de protection du président.

Selon ses proches, l’eurodéputé pourrait frapper encore un grand coup en organisant un flash mob devant l’ambassade américaine avec l’ensemble de ses soutiens, soit une vingtaine de personnes. Washington envisagerait de brouiller les communications entre la France et les États-Unis afin que Donald Trump ne puisse pas voir cette action ultra-violente.



Photo : Thierry Monasse / Contributeur