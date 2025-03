Donald Trump fait supprimer les lettres L, G, B, T, Q, I et A de l’alphabet

« Les lettres L, G, B, T, Q, I et A incarnent à elles seules toutes les dérives de l’administration Biden et du monde occidental », a déclaré ce matin Donald Trump lors d’une conférence de presse. « Voilà pourquoi je vous annonce officiellement la suppression définitive de chacune de ces lettres des documents officiels, mais également des sites web, des tests de vue, des panneaux de signalisation et des manuels scolaires », a-t-il conclu, triomphant, avant de scander d’une voix forte « OD ESS MERC ! » face à une foule en délire.

Depuis le 18 mars, ce sont pas moins de 8 000 sites qui ont vu ces sept lettres supprimées de l’intégralité de leurs pages et de leur nom. Google devient ainsi « Oole », Facebook « Fceook » et X… « X ». Un nivellement par le bas qui vient également modifier en profondeur le système de notation dans les écoles, plaçant immédiatement la médiocre note C en note maximale. Enfin, le jeu vidéo à succès GTA VI sera finalement baptisé « V ». Un changement marketing radical, faisant immédiatement chuter les prévisions de vente de près de 8 000 %.

Face à l’avalanche de critiques provoquées par la mesure, l’administration Trump a déclaré que cette décision n’avait absolument rien d’homophobe, tout en ajoutant « lutter chaque jour un peu plus pour ne pas invisibiliser la communauté « »».