Texas – Un condamné à mort inquiet que son dernier repas contienne du gluten

Djibril Korspek est certainement l’un des tueurs les plus sanguinaires du XXIᵉ siècle. Condamné à la chaise électrique en 2016 pour avoir tué de sang-froid plus de 58 personnes, armé uniquement d’un chausse-pied et d’une tranche de blanc de dinde, c’est le 20 mars dernier que celui que la presse a surnommé « Le charcutier en Balenciaga » a pu déguster son tout dernier repas. Mais alors qu’il restait jusqu’ici imperturbable, Djibril a soudain montré des signes d’anxiété.

« Au menu : palette de veau à la diable, pommes de terre à la crème et, en dessert, un flan », raconte l’officier Harrington. « Mais après quelques bouchées, Djibril s’est soudain arrêté net. Il a commencé à dire que la palette de veau était pleine de sel et que c’était mauvais pour la santé. Il a également ajouté que la crème des pommes de terre était bourrée de lactose et que le flan contenait certainement du gluten », poursuit-il en levant les yeux au ciel.

Djibril demande aussitôt à changer intégralement son repas en commandant au directeur de la prison une assiette de nouilles à l’eau. L’officier Harrington lui propose alors de rajouter un peu de sauce dedans, mais Korspek refuse. « Merci, mais je fais un peu attention en ce moment », explique-t-il, gêné, avant de couper méticuleusement ses nouilles pour créer de petites portions. Même refus catégorique pour un steak haché premium provenant de la meilleure boucherie du Texas.

« Je sais pas si vous êtes au courant, mais la viande, c’est cancérigène. Vous voulez ma mort ? » commente-t-il avant de demander à contrôler le nutri-score du paquet de nouilles en utilisant Yuka.

Une posture que le condamné à mort tiendra jusqu’à la fin, puisque, une fois assis sur la chaise électrique, il refusera catégoriquement la dernière cigarette traditionnelle proposée par les officiers, indiquant qu’une cigarette, c’était en moyenne « 5 minutes de vie en moins ».