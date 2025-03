« C’est une grande fierté d’organiser l’anniversaire de Mélodie. Ça va être un événement qui va prouver une fois de plus la grandeur de notre royaume. Nous allons mettre tous nos moyens financiers, notre capacité à piétiner le Code du travail et notre science de l’esclavagisme pour réaliser les 30 ans de Mélodie », a proclamé à la télévision le Premier ministre saoudien Mohammed ben Salmane.

Cette organisation s’inscrit dans la volonté du royaume de se positionner sur tous les événements les plus marquants de la planète. « L’anniversaire est prévu en décembre à Brest, donc il se dit que l’Arabie Saoudite va recréer sur le port une plage du Sahara avec du sable, du chauffage pour atteindre les 35 degrés, mais également faire venir des chameaux en terre bretonne. Le bilan carbone ne sera pas terrible, mais l’anniversaire sera mémorable ! », souligne un reporter spécialiste de l’Arabie Saoudite.

Mais cet anniversaire ne fait pas que des heureux. De nombreux habitants se plaignent auprès de la municipalité à cause des nombreux bidonvilles qui se sont construits dans le centre-ville, où sont entassés les milliers d’ouvriers pakistanais et indiens, sous-payés et affamés. Néanmoins, le chantier étant titanesque, les décès d’ouvriers sont quasi quotidiens, ce qui n’est pas sans ravir le leader de l’incinération du coin : Souffleur de Breizh.

Photo : Crédits :Taidgh Barron