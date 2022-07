Emmanuel Macron défend ben Salmane « On m’a certifié que l’exécution de Khashoggi s’est déroulée dans le respect du bien-être animal »

« Ceux qui critiquent la décision d’accueillir Mohamed ben Salmane devrait savoir que je suis particulièrement attentif à ce genre de détails » a souligné Emmanuel Macron durant une conférence de presse improvisée. Selon lui, le bien-être animal, grande cause du quinquennat ou de celui-d’avant ou d’après, a été scrupuleusement respecté par les bourreaux qui ont exécuté et découpé le corps du journaliste du Washingt Post. De plus, l’impact écologique de la mise à mort de l’opposant à Mohammed ben Salmane a été particulièrement été étudié. Ainsi, le bilan carbone des agents secrets assassins est resté neutre, après que l’Arabie Saoudite a accepté de planter des arbres pour compenser les trajets en avion des meurtriers et ce après une forte pression de la France. De plus, le royaume d’Arabie Saoudite a réaffirmé qu’aucun produit chimique dangereux pour l’environnement n’a été utilisé pour faire disparaître le corps.