Pour se chauffer l’hiver prochain, Bruno Le Maire conseille aux Français de souffler fort dans leurs mains

En 2021, plus de 40% du gaz naturel importé dans l’Union européenne venait de Russie. Comment faire face sans celui-ci quand les températures commenceront à baisser ? Invité sur le plateau de LCI, Bruno Le Maire a d’abord expliqué : « Nous commençons à cibler ceux qui en ont le plus besoin. Mais pour qu’on puisse aider ceux qui ne sont rien, il faut aussi qu’il y ait des augmentations pour ceux qui peuvent se le permettre. ». En plus d’une augmentation pour les plus riches, Bruno Le Maire a invité les Français à « souffler fort dans leurs mains » avant de mimer, avec des gestes précis, la façon dont il fallait s’y prendre. Il a également promis un « tuto sur Youtube » pour aider les citoyens à maîtriser cette technique et ne pas gaspiller d’énergie.

Une batterie d’astuces

Le ministre de l’Économie a toutefois admis que cela ne serait sans doute pas suffisant mais il s’est montré rassurant et a promis toute une « batterie d’astuces » : « Ce seront en quelque sorte les gestes barrière contre le froid, que le gouvernement s’engage à répéter régulièrement aux citoyens ». Puis d’ajouter : « Il n’y a aucune raison d’avoir peur pour cet hiver puisqu’on peut avoir chaud de plein de façons : en faisant du feu avec un silex, en se laissant pousser les poils ou encore en restant dehors le plus longtemps possible pendant la canicule pour stocker de la chaleur. »

Cette situation n’est pas sans rappeler la solution trouvée par le gouvernement lors de l’arrivée du Covid en France : appeler les Français à fabriquer eux-mêmes leurs masques.

