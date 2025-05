Présidentielle 2027 – La paume de Brigitte Macron créditée de 73 % d’intentions de vote

C’est une candidate de taille qui vient d’entrer dans la course à la présidence. L’intérieur de la main de Brigitte Macron jusqu’ici restée dans l’ombre vient, selon un sondage IPSOS, de dépasser la barre des 73% d’intentions de votes pour la présidentielle 2027. “Ça fait du bien de voir une candidate qui n’a pas peur de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas” commente Alexis, un électeur. Même son de cloche du côté de Mireille, 64 ans. “Son programme est simple, clair, direct. Pas de fioritures. Il est souple, adroit et il va droit au but. Moi il ne m’en faut pas plus.” Une candidature qui affiche néanmoins son lot de détracteurs, à l’image de Nassim, 28 ans. “Elle se veut peut-être antisystème mais elle reste rattachée au corps de Brigitte Macron. Il est hors de question que j’affiche mon soutien à quelqu’un qui gravite depuis aussi longtemps dans les coulisses du pouvoir” s’exclame-t-il furibond avant de se trancher les deux mains à la scie sauteuse.

Galvanisée par ce soudain élan de popularité, la paume de Brigitte Macron s’est rapidement entourée d’une solide équipe de campagne et a dévoilé sur les réseaux sa toute première affiche électorale. Sur cette dernière, on peut voir la main de Brigitte devant un fond bleu et portant une écharpe tricolore. Sur son majeur, une couronne de lys est posée délicatement tandis que dans le fond, un dégradé orange nous promet une insurrection à venir. Enfin, un slogan direct et sans fioriture vient immédiatement accrocher notre regard : “Paume Trogneux 2027 : Pour leur en mettre plein la tronche !”.

Véritable coqueluche des derniers jours, la main de Brigitte Macron vient déjà de faire la une du Monde, du Times et de Libération mais également de Courrier International, de Elle et de Grazia. Un destin atypique et un succès mérité que la principale favorite pour 2027 compte bien mettre à profit en donnant ce mercredi sa toute première interview au journal de 20h.