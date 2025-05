Par sécurité, Bruno Retailleau propose d’arrêter tous les musulmans qui ont des frères

“Ça ne m’étonne pas du tout ! Je m’en doutais déjà avec l’augmentation du nombre de parfums disponibles dans les bars à chicha. Mais là où j’en ai vraiment été convaincu, c’est quand j’ai vu que ça avait été Slimane qui avait été choisi pour participer à l’Eurovision l’année dernière !” a déclaré Philippe De Villiers après la parution d’un rapport faisant état d’une hausse de la présence du mouvement des Frères Musulmans en France.

Connu pour des mesures parfois radicales, le ministre de l’intérieur, Bruno Retailleau a tenu à rassurer sur le fait qu’il sera très vigilant sur le fait qu’il ne faut faire aucun amalgame : “Les arrestations ne concerneront évidemment que les musulmans qui ont des frères ! Ou des sœurs, car nous ne voulons pas faire preuve de sexisme. Bien évidemment, les musulmans enfants uniques ne risqueront rien ! Sauf si on les entend appeler quelqu’un « frère »… Ou s’ils connaissent la chanson « Mon frère » des 10 commandements.”

Un ministre obsédé par la question de l’Islam ?

Accusé de faire une véritable fixation sur les musulmans depuis son arrivée au ministère de l’intérieur, le pensionnaire de Beauvau se défend : “La guerre contre l’islamisme radical n’est qu’un des nombreux combats que je mène dans le cadre de mes fonctions. Mais je suis tout aussi présent dans la lutte contre les Maghrébins, les Arabes, les femmes voilées, les producteurs de dattes, et ceux qui font le ramadan… Alors ne venez pas encore me faire un faux procès !”. Des mots qui feront certainement taire les mauvaises langues et qui apaiseront les tensions.