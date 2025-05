Une chaîne d’info en continu crée la polémique en oubliant d’inviter Louis Sarkozy

Un expert en géopolitique pour parler de la guerre en Ukraine ou Hugo Micheron, enseignant-chercheur et spécialiste du djihadisme, pour évoquer le rapport sur les Frères musulmans : pendant plusieurs heures, la chaîne d’info en continu a boudé Louis Sarkozy. Pour Suzanne, spectatrice fidèle de BFM TV, c’est incompréhensible : « Pourquoi inviter des spécialistes alors qu’ils auraient pu demander son avis sur ces deux sujets à Louis Sarkozy ? Quelle perte de temps ! » Même réaction de surprise chez Patrick, dont le passe-temps principal est de regarder les chaînes d’info en continu : « C’est quand même un spécialiste de Napoléon, qui est lui-même un grand stratège. Je suis sûr que Louis Sarkozy serait parvenu à résoudre le conflit ukrainien en deux-deux. » Puis d’ajouter, agacé : « Si ça continue comme ça on va pas tarder à inviter du personnel soignant pour parler des hôpitaux ou des profs pour débattre de l’école ! C’est du grand n’importe quoi ! Pourquoi pas remplacer « Quelle époque ! » par une vraie émission de débat pendant qu’on y est ? »

BFM TV bat sa coulpe

Au-delà de la surprise, de nombreux téléspectateurs ont été très déstabilisés par cette programmation inattendue. C’est le cas de Maurice, retraité : « Plus de 4 heures d’affilée sans demander son avis au fils de l’ancien président, c’est beaucoup et ça fait très longtemps que ce n’était pas arrivé. Ce n’est pas bon pour mon cœur, à mon âge, j’ai besoin de routine. » Face à la polémique, Fabien Namias, directeur de la rédaction de BFM TV, a tenu à apaiser les esprits et a promis que Louis Sarkozy serait de retour quotidiennement dans les tout prochains jours. De son côté, le fils de l’ancien président ne décolérait pas : « J’ai quand même prouvé que j’étais un des meilleurs toutologues de plateau et que je savais dire des banalités sur n’importe quel sujet ! » Puis de s’indigner : « Ce serait terrible que de telles pratiques s’instaurent et qu’on n’invite plus de personnalités pour commenter l’actu. Que deviendrions-nous ? J’ai une pensée émue pour Luc Ferry et Daniel Cohn-Bendit. »