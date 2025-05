Emmanuel Macron déménage en Ukraine auprès d’un peuple qui l’aime vraiment

C’est une belle surprise à laquelle le Président de la République ne s’attendait pas. Crédité de 19 % d’opinions favorables en France, il a enfin trouvé un peuple qui l’apprécie à sa juste valeur : les Ukrainiens. “Il a deux points de popularité de plus que Volodymyr Zelensky lui-même, nous confirme un proche. C’est la première fois qu’il est plus populaire que quelqu’un, il va lui falloir un peu de temps pour assimiler”.

Ému par cet élan d’amour fulgurant à son égard, le Président a d’ores et déjà annoncé son déménagement à Kiev, au plus près de ses fans. “Il a déjà commencé à apprendre l’ukrainien », témoigne Brigitte Macron, qui a prévu de suivre son président de mari. « Pour l’instant, il sait simplement dire Bonjour, Merci, Carabistouille et Perlimpinpin, mais il apprend très vite, je suis confiante”.

De son côté, Emmanuel Macron aurait confié avoir hâte de quitter la France pour échapper à une relation toujours plus tendue avec ses concitoyens. “Que me reproche-t-on au juste ? La crise des Gilets Jaunes ? La gestion du Covid ? La réforme des retraites ? La montée de l’extrême droite ? La dissolution de l’Assemblée Nationale mettant à mal la stabilité de l’appareil politique ? La destruction du service public ? Billevesée !!”

Visiblement rancunier à l’égard des Français, Emmanuel Macron a confirmé que François Bayrou prendrait sa place à la tête du pays après son départ.

Photo : Crédits :Global Images Ukraine / Contributeur