“Ce sont des exigences simples, élémentaires et faciles à mettre en place” a commenté le Kremlin. “Si les hostilités continuent c’est principalement la faute de l’armée ukrainienne” a souligné Vladimir Poutine, expliquant que si l’armée ukrainienne n’existait pas, il n’y aurait pas eu besoin de créer d’armée russe. Le président russe a demandé aussi qu’on change la dénomination officielle de l’armée ukrainienne. ”Le mot armée est un mot trop violent, trop dur et belliciste, c’est une menace contre la Russie”, rappelant que la Russie n’a ainsi jamais eu d’armée mais juste des gens très très très très très très très très motivés à l’idée de défendre leur pays. Enfin, le président russe a proposé une suggestion pour que la paix revienne dans la région : “Nous suggérons en outre de délocaliser toutes les armées européennes assez loin des frontières de la Russie, comme les Açores ou les Kerguelen”