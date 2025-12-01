Kim Jong-Un remporte pour la 10ème fois “North Korea’s Got Talent”

Mercredi soir avait lieu la très attendue finale de “North Korea’s Got Talent” en direct de Pyongyang. Une 10ème édition d’ores et déjà exceptionnelle puisqu’après avoir remporté les éditions 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, Kim Jong-Un a fait mentir toutes les statistiques en remportant également celle de 2025.

Après avoir enchanté le jury lors des auditions en jouant l’hymne nationale à l’aide de deux flûtiaux à coulisse enfoncés dans son nez, le dirigeant nord-coréen avait été envoyé directement en finale après que tous les membres du jury ont frappé conjointement de toutes leurs forces sur le “Coppery Buzzer”. « C’est extraordinaire ce que tu as fait, tu iras loin, bravo ! » avait hurlé Kim Jong-Un, également présent dans le jury, les larmes aux yeux.

Lors de la finale, Kim Jong-Un s’est attiré les faveurs du public et des autres membres du jury grâce à un numéro de haute voltige dans lequel il a fait disparaître huit opposants politiques en utilisant simplement un drap, un grand chapeau et 40 litres d’acide fluorhydrique. Un tour de force exceptionnel qui lui a permis de décrocher en un temps record le titre “d’Incroyable Talent de Corée du Nord 2025” avec près de 108,00% des voix.

Une victoire éclatante qui a donné au candidat la chance de remporter un chèque de 100 000 wons nord coréens (96,40€) ainsi que le droit de se produire sur la scène du festival d’humour « Le Pyongyang du Rire ». Rappelons que ce n’est pas la première fois que Kim Jong-Un participe à une émission de télévision puisqu’en 2023, il avait brillamment remporté l’émission « Masterchef Corée du Nord » en cuisinant les jurés.

Crédits : Mikhail Svetlov via GettyImages