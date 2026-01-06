Donald Trump bombarde le Groenland et capture un pingouin

Dans la nuit du 5 au 6 janvier 2026, les Etats-Unis ont lancé une vaste opération militaire en plein cœur de Nuuk, capitale du Groenland, afin de capturer Youbi, un pingouin Torda de 13 ans. En parallèle d’un déploiement impressionnant de plus de 300 F-16 Fighting Falcon, un assaut de nuit mené par la “Delta Force” a permis d’arrêter le volatile in-extremis alors que ce dernier cherchait à fuir le centre-ville en glissant sur un tas de neige. “Nous avons rendu un fier service au Groenland et à ses habitants” a commenté Donald Trump lors d’une conférence de presse en dévoilant la photo d’un phoque visiblement heureux. “Youbi était à la tête d’un gigantesque cartel de cailloux polis, de harengs et de petits crustacés. Je crois qu’il était grand temps que quelqu’un se charge de cette crapule” a-t-il poursuivi sous les applaudissements enthousiastes de ses partisans.

Dans la journée, le président Donald Trump a également partagé sur son réseau social une première photo du pingouin après sa capture. Youbi, vêtu d’un ventre blanc cassé, d’une tête et d’un dos noir et d’un cou jaune clair, apparait les deux nageoires menottées à bord de l’USS Iwo Jima. Une bouteille d’eau posée entre ses pattes et un casque sur les “oreilles”, ses yeux semblent quant à eux occultés par des épaisses lunettes noires. Enfin, ses effets personnels composés d’un caillou poli de type galet, de 3 crevettes grises et d’une douzaine de mues de plumes apparaissent derrière lui sur une table gardée par 3 soldats armés de fusils d’assaut Barrett M82.

À peine atterri sur le sol américain, le pingouin a été immédiatement transféré dans une cellule du Metropolitan Detention Center de Brooklyn et enfermé à triple tour avec Koko, sa femme, une pingouin femelle de 14 ans. Une nouvelle victoire pour le président américain qui a annoncé réfléchir à lancer rapidement une nouvelle expédition visant à capturer plusieurs icebergs soupçonnés d’avoir aidé Youbi à “arriver là où il est”.

Photo Getty Images