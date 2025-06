François Bayrou assure qu’il n’était pas au courant de l’existence de la Palestine

Questionné par Mathilde Panot à l’Assemblée Nationale concernant la situation dans la bande de Gaza, François Bayrou a répondu qu’il ne connaissait pas ce nouveau gang. Une réaction qui a provoqué l’émotion dans les rangs de l’hémicycle et un nouveau coup dur pour le locataire de Matignon, qui s’est plaint que personne ne l’informe jamais de rien.

François Bayrou a nié avec véhémence avoir eu connaissance d’une guerre dans la bande de Gaza, déclarant n’avoir jamais été informé d’actes répréhensibles ou de violences particulières. Une commission parlementaire tente de déterminer ce que faisait François Bayrou ces 74 dernières années et s’il a pu, comme il l’affirme, ne pas avoir été informé de l’existence d’un conflit entre Israël et Palestine.

“La Palestine, ça ne me dit honnêtement rien : je veux bien m’intéresser à l’international, mais ces gens ne font rien pour qu’on parle d’eux ! Est-ce qu’ils ont déjà gagné une Coupe du Monde de football ou battu le record de la plus grosse tartiflette du monde ?”, s’est-il emporté. Avant de préciser qu’il connaissait bien l’État d’Israël, et qu’il avait adoré leur chanson à l’Eurovision.

Ayant pris conscience de l’urgence de la situation en Palestine, François Bayrou s’est dit prêt à trouver des solutions en collaboration avec le Premier ministre, “dès qu’il l’aura identifié”.