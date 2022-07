Aymeric Caron invite à ne pas parler de « moustique » mais de « surmoucheron »

C’est au moment où la journaliste évoquait la canicule et la recrudescence des moustiques que l’ancien chroniqueur d’ « On n’est pas couché » l’a interrompue : « Écoutez, je voudrais qu’on arrête de parler de « moustique », c’est trop connoté négativement. Il faut porter un nouveau regard sur ces insectes et changer de paradigme. Il fait chaud mais évitons de les tuer et fermons les fenêtres. » Puis d’ajouter : « Les surmoucherons sont indispensables dans la chaîne alimentaire, arrêtons de les associer à la piqûre, aux démangeaisons et aux vrais nuisibles que sont les humains et Caroline Fourest. »

Servir d’exemple

Aymeric Caron ne s’est pas arrêté là et a ensuite proposé de rebaptiser le puma en « surfélin », le putois en « surfuret », et de renommer respectivement le loup et le requin « surchien » et « surpoisson ». « Ne risque-t-on pas alors d’édulcorer la réalité et de basculer dans le politiquement correct ? Mal nommer les choses, n’est-ce pas ajouter au malheur du monde ? » a questionné la présentatrice. Mais la réponse du député a clos le débat définitivement : « Absolument pas, bien au contraire ! A La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon se fait appeler depuis très longtemps le surhomme politique et ça se passe très bien ! »

