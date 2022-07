Ecologie – Scandale après qu’Emmanuel Macron a jeté un ministre dans la poubelle jaune

C’est une nouvelle polémique dont Emmanuel Macron se serait bien passé. Médiapart publie une enquête dans laquelle deux journalistes accusent le chef de l’État de ne pas pratiquer le tri des déchets après que deux anciennes ministres ont été retrouvées dans le bac jaune réservé aux emballages en carton et en métal.

Les deux auteurs de l’enquête affirment avoir réussi à s’introduire dans le local à poubelles de l’Élysée. Au cours de leur recherches, ils ont pu constater la présence de deux anciennes ministres, Amélie de Montchalin et Brigitte Bourgignon, dans le bac jaune. Une bévue manifeste puisque les deux anciennes ministres auraient dû être jetées dans le bac orange normalement réservé aux anciens membres du gouvernement. En plus des deux anciennes ministres, les deux enquêteurs pointent d’autres incohérences dans la gestion des déchets de l’Élysée et racontent avoir découvert plusieurs dizaines d’exemplaires du code du travail et du dernier rapport du GIEC dans le bac réservé aux emballages en verre.

L’enquête n’a pas tardé à provoquer un tollé chez les écologistes qui sont montés au créneau à l’Assemblée pour réclamer le lancement d’une commission d’enquête et la création d’une nouvelle poubelle réservée aux ministres accusés d’agression sexuelle.