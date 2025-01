Fact-checking : Emmanuel Macron a-t-il souhaité une “bonne année 2025 à tous les Français, sauf les pauvres” ?

Le 31 décembre à 20 heures, le président de la République a pris la parole sur les chaînes du service public pour faire le bilan de l’année écoulée et présenter ses vœux pour l’année à venir. Après un bilan en demi-teinte, que le Président attribue aux partis extrémistes de droite comme de gauche, au PSG et à Michel Barnier, Emmanuel Macron a tenu à apaiser les esprits en souhaitant le meilleur à ses compatriotes pour l’année 2025.

S’il n’a pas formellement exclu “les pauvres” de son discours, il a néanmoins souhaité “une année riche en fiertés et en succès à toutes les Françaises et tous les Français, exceptés les féministes, les agriculteurs, les étudiants, les citoyens qui ont voté aux dernières législatives, les enseignants, les victimes du dérèglement climatique, le personnel soignant, les chômeurs, les migrants, les manifestants, les personnes en situation de handicap, les victimes d’agressions sexuelles et sexistes, la Sécurité Sociale, les Mamadous, les fonctionnaires, les rabzouz, les cocottes, les écolos, les petits pédés et Marine Tondelier”.