TBT9 – Pour prouver qu’il a changé, Hanouna remplacera les nouilles dans le slip de Gilles Verdez par des gnocchis

“Les nouilles dans le slip, c’était n’importe quoi, on a déconné”. Pour son grand retour sur W9, Cyril Hanouna promet d’utiliser des gnocchis, “plus gros et donc plus simples à retirer pour Gilles, qui a retrouvé des nouilles pendant une semaine dans des orifices incroyables, j’avais tout posté sur Twitter », se remémore l’ancien animateur star de C8 avec émotion.

Autre nouveauté, l’animateur promet que lorsque les chroniqueuses seront embrassées sous la contrainte ou forcées à toucher son sexe, un bandeau faisant la promotion du consentement défilera en bas de l’écran. Exit également les canulars téléphoniques homophobes, qui avaient valu à C8 une amende de 3 millions d’euros. “On a compris la leçon de l’Arcom », affirme Cyril Hanouna. « C’est pour ça qu’on ne fera que des canulars avec l’accent africain ou chinois”.

Quand on aborde les sujets plus politiques, le visage de Cyril Hanouna se ferme. “On a eu un petit loupé avec Louis Boyard, ça a dérapé, c’est vrai. Mais on a appris de nos erreurs et on continuera de recevoir des personnalités de tous bords afin de respecter la diversité du paysage politique, des Républicains jusqu’au Rassemblement National”.

Visiblement assagi, l’animateur a promis une émission moins controversée et a laissé Valérie Benaïm en caution à l’Arcom pour prouver sa bonne foi.