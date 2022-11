Cyril Hanouna remercie ses chroniqueurs et promet de « leur rendre un jour leur passeport »

« Mes chéris, je vous dis, vous êtes mes amis. Et vous êtes comme moi, les amis on les laisse pas tomber. Et là, quand je vois ce qu’essaie de me faire la France Insoumise, je suis content de vous avoir, de vous entendre me soutenir. Nous sommes face à des menteurs, des manipulateurs et on les laissera pas faire. Et pour ça, merci. Et je vous promets que si vous restez aussi fidèles, un jour, je vous rendrai vos passeports. Allez tenez, cadeau ! » clame Cyril Hanouna en balançant des croquettes à ses chroniqueurs, qui se jettent dessus avec appétit et agressivité.

Eric Naulleau a accepté de nous parler à la fin de l’émission : « C’est à ça qu’on reconnaît, non seulement un grand patron, mais aussi un véritable ami. Or Cyril est mon ami et je suis son ami. Évidemment, les médias bobos ne parleront que du fait que Cyril possède nos passeports, nos cartes d’identité, nos RIB, nos cartes bleues et nos femmes, alors que l’essentiel est ailleurs. Dès qu’on pratique la liberté de penser, aujourd’hui, on est qualifié d’extrême-droite, que voulez-vous. J’en parlais encore avec Eric Zemmour hier soir au restaurant ».

« Je suis tellement fière de moi, de lui, de nous, s’exclame Géraldine Maillet. On ne va pas se laisser faire par les gauchos bien-pensants. Une fois de plus Cyril leur a bien fait fermer leur clapet en montrant son humanité au point de nous rendre nos passeports ! Je ne regrette tellement pas d’avoir fait tatouer son visage dans mon dos. L’intelligentsia parisienne ne va pas me croire, mais je suis tellement plus heureuse ici que chez Flammarion et Grasset ! » termine l’écrivaine avant de recevoir de la part de Cyril Hanouna une liasse de billets dans le creux de la main.

capture d’écran C8