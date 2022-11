L’ARCOM pense à l’éventualité de la possibilité de peut-être sanctionner C8 après la 10 000e plainte

« Il faut agir avec précaution et discernement » prévient Hervé Morrange, responsable du pôle « Vigilance des programmes » de l’ARCOM. « Pour engager une procédure de sanction, nous attendons qu’au moins 10 000 plaintes soient déposées. Elles doivent répondre à un cahier des charges très strict : chaque plainte doit être rédigée au stylo-plume sur une feuille de papier canson au format A4. Il faut également qu’elle comporte le mot « nonobstant », c’est une condition sine qua none. Si la feuille est légèrement parfumée, avec du Aqua di Gio par exemple, c’est un plus ».

Des sanctions de plus en plus fortes

L’ARCOM a prévu toute une panoplie de sanctions qui pourront à terme déstabiliser la chaîne de Vincent Bolloré. Ainsi, si les plaintes validées sont suffisamment nombreuses, la chaîne peut être sanctionnée d’un avertissement. Neuf avertissements donneront un blam. Et au bout de trois blams, c’est une amende symbolique qui tombe (1 euro pour mauvaise conduite). A la sixième amende symbolique, l’ARCOM peut peut-être envisager une sanction plus forte, comme un bandeau d’excuses de quelques secondes pendant l’émission, ce qui serait un camouflet sans précédent pour C8. « Nous n’avons peur de rien, et ce Cyril Hanouna n’a qu’à bien se tenir » conclue Hervé Morrange. Espérons juste que l’ARCOM n’aura jamais à déployer cet arsenal répressif qui fait froid dans le dos.