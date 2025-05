Eurovision – Louane « prête à tout donner » pour finir derrière des Polonais déguisés en tong

“Cette année, c’est la bonne !” s’exclame Louane pleine d’assurance, à quelques jours de l’Eurovision. Celle qui portera les couleurs de la France avec sa chanson Maman croit en ses chances, malgré une concurrence qui s’annonce rude. “L’Islande a prévu de frapper un grand coup en envoyant une star de l’électro disco qui joue de l’harmonica avec son nez”, souligne la jeune artiste, visiblement impressionnée.

Mais le véritable danger viendra cette année de l’Europe de l’Est, puisque le groupe qui représentera la Pologne s’annonce comme le grand favori de la compétition. L’ensemble polyphonique mêle musique traditionnelle et chants liturgiques pour un résultat émouvant, le tout déguisé en énormes tongs. Une proposition entre tradition et modernité qui risque de faire de l’ombre à notre star nationale.

“Le déguisement, c’est un peu l’arme secrète pour séduire les téléspectateurs européens, concède Louane. On a envisagé un moment d’y aller avec un costume rappelant la France comme un coq, une baguette ou un chasseur en état d’ébriété manifeste, mais on a préféré miser uniquement sur la musique et la partialité des juges”. Pour rappel, la France s’était classée 4e l’an dernier grâce à une prestation magistrale de Slimane déguisé en médecin urgentiste.

Photo : Crédits :picture alliance / Contributeur