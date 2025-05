Entre trois émissions de télé, Philippe Etchebest parvient à cuisiner un plat pour la première fois depuis douze ans

« Le temps, c’est de l’argent », dit le proverbe. Un dicton qui s’applique parfaitement à la vie du chef Philippe Etchebest, dont le quotidien est marqué par les nombreuses apparitions dans des émissions télévisées, de « Top Chef » à « Cauchemar en cuisine » en passant par « Objectif Top Chef » ou encore « Un chef au bout du monde ». Pas facile, dans ces conditions, de trouver le temps de cuisiner. Pourtant, ce midi, entre un enregistrement d’« Objectif Top Chef » et deux prestations pour « Cauchemar en cuisine », le chef le plus célèbre du PAF est parvenu à se préparer deux œufs sur le plat. Il ne cachait pas son enthousiasme : « Je n’ai pas tant perdu la main que ça. J’ai réussi à les casser sans faire un carnage au bout du 3e essai seulement. » Puis d’ajouter : « Mon secret ? Une pointe de vinaigre de cidre dans le jaune, croyez-moi, ça a l’air de rien mais ça fait toute la différence. C’est une véritable explosion en bouche. »

Des objectifs élevés

Quand on lui fait remarquer qu’il a quand même un peu fait cramer les bords, le chef perd ses nerfs : « Mais qu’est-ce que vous me racontez ? Vous n’y connaissez rien, c’est important de bien faire dorer les bords pour faire un beau visuel et établir un contraste avec le blanc nacré, bande de bons à rien ! » Quant au jaune qui s’est cassé pendant la cuisson, il assure que c’est à cause de sa « poêle de merde », ajoutant : « Il faut que je rachète du bon matériel de cuisine, sans ça on peut rien faire, même en tant que Meilleur Ouvrier de France ! ». Prochain objectif du chef : se rendre un jour dans son restaurant Le Quatrième Mur, place de la Comédie, à Bordeaux, dans lequel il n’a plus mis les pieds depuis 2008. Et pourquoi pas un jour y cuisiner quelque chose ?

Crédits : Jean Catuffe/Getty Images