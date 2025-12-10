Miss France crée la surprise en souhaitant la fin de l’état policier et la destruction du Grand Capital

Un nouveau scandale dont le comité Miss France se serait bien passé. Après la destitution de Miss Provence et de Miss Aquitaine pour leurs propos injurieux sur leurs concurrentes, c’est à Miss France de défrayer la chronique. Celle qui avait assuré à Jean-Pierre Foucault qu’elle souhaitait mettre fin à la guerre et protéger les dauphins s’est finalement révélée être une anarchiste endurcie.

La nouvelle reine de beauté française avait pourtant semé quelques indices avant son sacre : cette étudiante en arts du spectacle avait en effet choisi un déguisement plutôt inattendu pour le défilé sur le thème “passions de Miss ». “Les autres candidates ont demandé des costumes de danseuses, de grandes scientifiques, de sportives de haut niveau. Là, on a dû batailler un peu pour lui trouver un costume de Léo Ferré”, admettent les organisateurs du concours.

Très impliquée dans ses nouvelles missions, Miss France 2026 a déclaré qu’elle ferait tout son possible pour promouvoir l’élégance à la française et la destruction du capitalisme jusqu’à la fin de son règne. Preuve de son engagement, la jeune femme a déjà vendu la voiture et les robes de créateurs offertes suite à sa victoire pour financer la révolution libertaire et la collectivisation des moyens de production.

Impuissant, le Comité Miss France a dénoncé un nouveau dérapage regrettable “mais hélas de plus en plus fréquents depuis que les Miss ont le droit de parler”.

Capture d’écran YouTube Quotidien Bangumi