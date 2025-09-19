La série télévisée Andor mettant en scène les débuts d’une cellule de gauche radicale contre un gouvernement ne sera plus disponible sur Disney+ . Tous ceux qui l’ont regardée doivent se présenter spontanément sous huit jours à leur antenne locale du FBI pour passer un test de sincérité envers le gouvernement et Donald Trump. « Cette série a placé des idées de la gauche radicale et antifa dans la tête de nombreuses personnes » a estimé l’attorney general Pam Bondy. En outre, Tony Gilroy a été arrêté ce matin et le FBI cherche désormais à comprendre s’il s’est radicalisé seul ou en ligne.

La FCC a annoncé l’ouverture conjointe avec l’ICE et le FBI de trois camps de détentions où seront accueillis les personnes qui ont regardé la série afin d’entamer un travail volontaire et non coercitif de « déradicalisation » et de stage de citoyenneté. Ceux qui partagent des « mêmes » issus de ses films recevront aussi une convocation ultérieure ou pourront voir leur visa de travail ou de séjour annulé.

Selon le FBI, Tony Gilroy aurait confessé lors d’un premier interrogatoire, qu’il aurait visionné plus de 8500 fois un film de science-fiction de 1977 mettant en scène un fils de fermier ultra radicalisé qui décide de rejoindre un groupe d’antifa en lutte contre le gouvernement, le film s’achevant dans la glorification d’une attaque terroriste et la destruction d’une propriété de l’Etat d’une valeur de plusieurs trillions de dollars ainsi que de la mort tragique de plusieurs milliers de soldats et fonctionnaires innocents.

Kash Patel, directeur du FBI a annoncé de son côté lancé des investigations poussée pour identifier et neutraliser l’auteur de « manifesto antifa » de 1977 et ses complices. De son côté, le gouvernement français souhaite interroger James Cameron au sujet de son implication dans l’écriture d’un film où un soldat rejoint une ZAD avec antifas indigènes engagés dans une lutte ultra violente contre le développement économique et rationnel de l’Etat pour désenclaver les territoires.