Mort à 89 ans du journaliste Steven du célèbre duo Peter et Steven

Avec son collègue, Peter, Steven, dit Stévène aura donné au journalisme total ses lettres de noblesse, connu mondialement grâce à son enquête sur les derniers mots de l’homme le plus classe du monde. “Il était des plus grands ténors du journalisme total, tels les Hervé Claude et Jean-Claude Narcy” s’est rappelé Peter entre deux ouiches lorraines. Pour son enquête, il n’avait pas hésité à traverser tout le pays en passant par l’Alaska en se mettant dans la peau du personnage pour une simple interview. Une enquête qui fut marquée par une rivalité avec un autre journaliste, Dave, liée à l’emprunt intempestif d’un livre d’exercices isométriques.

Steven n’avait jamais caché pourquoi il avait choisi la voie du journalisme. “Je voulais être célèbre. Quand t’es célèbre tu peux niquer pleins de gonzesses et aussi tu bouffes des trucs bien meilleurs qu’ici”, affirmait-il entre deux déguisements. D’autres ont critiqué ces méthodes “Il arrivait, il n’était même pas chez lui, il se pointait avec trois quart d’heures de retard, pas bonjour, pas merci, il filait tout droit au frigo et il prenait la dernière bière, c’était un sacré sans gêne!”

Ces derniers jours, il était devenu difficile de communiquer avec lui et il chantonnait au fond d’une voiture.“Angoisse, fausse angoisse, j’ai plus de repères pour l’instant, oubaba didou” aurait-t-il déclaré avant de se faire insulter par quelqu’un qui n’avait jamais pu encadrer Michel Legrand. Il avait gardé son flegme légendaire en répondant : “Outch”.

