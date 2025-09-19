Culture
Une université américaine lance une enquête sur un professeur d’archéologie suspecté d’être un « antifa »
L’université américaine Marshall a annoncé lancer une enquête approfondie concernant les activités suspectes de l’un de ses enseignants, aujourd’hui décédé, une renommée du monde de l’archéologie, le docteur Henry Jones.
Sous couvert d’un très ordinaire professeur d’archéologie et d’un passionné pour les artefacts rares, il aurait été ainsi au centre d’une cellule d’ultra gauche radicale, dite “Antifa” et aurait opéré en Europe, en Asie et aux Etats-unis entre les années trente et les fin des années soixante. “Il s’est semble-t-il radicalisé tout seul mais il est possible qu’il y ait des complices” a estimé un porte-parole de l’université qui a annoncé qu’elle allait collaborer avec les autorités et le gouvernement de Donald Trump. “On sait qu’il a déclaré devant témoins, “les nazis, je hais ces gars-là” c’est un discours de haine radicale” a affirmé Laura Loomer, une chroniqueuse conservatrice.
Parmi les complices identifiés se trouveraient un immigré égyptien déjà impliqué dans le pillage du site archéologique de Tanis en Egypte en 1936. L’ancien doyen de l’université, Marcus Brody ou encore un citoyen chinois qui aurait animé une cellule clandestine sous le nom de “Demie-Lune”, ainsi que la propre épouse du professeur seraient les autres membres occultes de ce groupuscule Antifa. Il est prouvé que le professeur Jones s’en est pris physiquement à plusieurs soldats du Reich en plein désert égyptien et en Jordanie en 1938. De plus il a longtemps été le suspect principal dans l’affaire de la disparition de l’homme d’affaires américain pro-nazi, Walter Donovan.
L’ancien professeur d’archéologie radicalisé gauchiste serait quant à lui resté un fervent antifa jusqu’à la fin de sa vie, n’hésitant pas à proclamer devant ses élèves : “Les nazis ? Leur place est dans un musée !”
Photo : capture d’écran YouTube/Paramount
