Céline Dion avoue qu’elle n’ira finalement pas chercher votre âme dans les froids dans les flammes

Ses fans sont encore sous le choc : Céline Dion a annoncé, lors d’une interview sur ses réseaux, qu’elle n’ira pas chercher votre âme dans les froids dans les flammes. Elle s’explique. « J’ai tout simplement autre chose à faire de ma vie à 57 ans que de perdre du temps bêtement comme ça. Je tiens à préciser que je ne deviendrai pas non plus ces autres qui lui donnent du plaisir ».

ZAZ finalement d’accord pour une suite au Ritz

Un coup dur pour toute sa communauté et pour Jean-Jacques Goldman, son parolier, qui a réagi, un peu stupéfait, à cette annonce. « J’espère au moins que Céline trouvera des langages pour chanter vos louanges et fera ses bagages pour d’infinies vendanges. »

Stéphane, 48 ans, routier et fan de la première heure, accuse le coup. « Je pensais qu’elle était sincère et honnête, je suis déçu. J’espère qu’elle ira quand même où tu iras » Selon nos informations, d’autres artistes auraient décidé de se confier, comme Véronique Sanson, qui ne souhaiterait plus aller à Bahia, ou encore Zaz, qui ne serait finalement pas contre une suite au Ritz et des bijoux de chez Chanel.

Crédits : Youtube/TF1Info