Pour venger l’incarcération de son mari, Carla Bruni annonce la sortie d’un nouvel album

L’ambiance était particulièrement tendue ce jeudi 25 septembre au tribunal correctionnel de Paris. Après avoir été reconnu coupable d’association de malfaiteurs dans l’affaire du financement libyen et condamné à cinq ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé, Nicolas Sarkozy s’est empressé de se tourner vers le public avant de prononcer d’un ton calme ces quelques mots : “Carla, fais-le.”. Un ordre énigmatique et terrifiant qui a immédiatement poussé l’ancienne première dame à se lever, avant d’appuyer sur le bouton rouge d’une télécommande habilement camouflée dans sa manche. Rapidement maîtrisée par les agents de sécurité du tribunal, Carla Bruni s’est contentée de fixer le juge d’un regard froid, un sourire sadique sur le visage avant de scander d’un air glacial : “L’UMP vous salue”.

Dans les secondes qui ont suivi ce geste, c’est un tout nouvel album de Carla Bruni qui a été téléchargé automatiquement sur les plateformes de streaming du monde entier. Baptisé “À fleur de nous”, cet album mièvre, long et sirupeux ne comporte pas moins de 22 titres du même acabit parmi lesquels “Mon Bagnard à moi”, “Un Pied devant l’autre”, “Jamais Deux sans toi” ou encore “Petite Peste”. Une véritable grenade dégoupillée qui a immédiatement entraîné une action à grande échelle de la part de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) pour censurer ledit album. “J’ai fait la Libye, mais ça, ça fait froid dans le dos” a commenté Brad Jones, sergent-chef de l’Armée de Terre, avant de vomir violemment dans son coude.

Un acte d’une rare violence et visiblement prémédité qui a entraîné l’incarcération immédiate de la chanteuse pour mise en danger de la vie d’autrui, association de malfaiteurs et actes de barbarie. Nicolas Sarkozy s’est, de son côté, exprimé en annonçant que si Carla Bruni n’était pas libérée d’ici 48 heures, il jurait de profiter de ses 5 ans de prison pour écrire le tome 2 du Temps des Tempêtes.