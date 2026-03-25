Succès timide pour l’émission « Quatre mariages pour deux enfants, un crédit sur vingt ans et une calvitie à 40 ans »

Fort du succès de « Quatre mariages pour une Lune de Miel », le groupe TF1 a souhaité innover avec une toute nouvelle émission plus proche des réalités des téléspectateurs, comme l’assure le responsable divertissement de la chaîne. « Le concept est similaire mais au lieu de remporter un voyage de noces aux Seychelles, les vainqueurs repartent avec un vélo-cargo et un abonnement à vie au trampoline Park le plus près de chez eux ».

Chaque semaine, les téléspectateurs suivent les aventures de quatre mariées et comparent leurs capacités à reproduire un schéma de vie conforme aux normes sociales établies depuis des décennies. Prénom des enfants, qualité du barbecue installé sur la terrasse, diamètre de la calvitie de monsieur : chaque détail compte pour désigner l’heureuse gagnante.

Malgré un concept novateur, les audiences peinent à décoller. La faute à des émissions jugées ennuyeuses et qui manquent un peu de bagarre, l’ingrédient miracle qui fait le succès de « Quatre mariages pour une Lune de Miel ». Des retours sévères selon le directeur de la programmation qui évoque un clash d’anthologie à Intermarché entre Coralie et Benoît dans l’émission de la veille, au sujet du papier toilette double ou triple épaisseur.

Loin d’être découragée par ce départ timide, la chaîne travaille d’ores et déjà sur un nouveau concept « Qui veut épouser mon fils et le voir prendre 12 kilos en un an ».

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