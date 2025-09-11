Blicosténie, croétale, samaliner… Découvrez ces mots inventés qui n’entreront pas dans le dictionnaire cette année

“Je pense que le mieux pour soulager votre mal de dos, ça reste de faire une blicosténie complète, mais c’est une opération bénigne, ne vous inquiétez pas !”, voici typiquement le genre de phrase que vous n’entendrez jamais, et c’est pour cela que le mot “Blicosténie” n’entre pas dans le dictionnaire cette année. Vous ne retrouverez pas non plus “croétale”, qui est simplement le mot “crotale” avec une faute de frappe. Ni même le verbe “samaliner”, qui signifie disperser du “samal”, ce qui n’a aucun sens.

Mais rassurez-vous, si vous souhaitez trouver des mots inutiles qui sont utilisés moins de 15 fois par an, mais qui restent bien présents dans les dictionnaires officiels, c’est possible ! Vous aurez toujours accès à des termes comme “contadin” pour parler d’un campagnard, ou encore à “lichouserie” pour parler d’une friandise, si vous êtes né entre 1420 et 1630, ou bien même à “osculaire” qui est tout ce qui est relatif au baiser et à l’acte d’embrasser, que vous pouvez par exemple utiliser dans la phrase “alors Cindy tu l’as ken ou t’as juste eu un contact osculaire avec elle ?”

D’autres réformes de la langue qui n’auront pas lieu

En plus des mots cités précédemment qui n’entreront pas dans le dictionnaire, il y a également un certain nombre de réformes de la langue qui ne verront pas le jour. Bien que très utilisé, le “ch” ne sera pas ajouté aux mots contenant un “i”, comme dans “fatchigue”, “victchime” ou “plastchique”. Les lettres triplées et quadruplées non plus ne seront pas tolérées. Impossible donc d’écrire “courrrir”, “tasssse” ni “chaussssetttes”. Et enfin, bien que présent dans de nombreuses vidéos sur Tiktok, et même avec une pétition dépassant les 50 000 signatures, la formulation “si j’aurais” n’entre toujours pas dans les règles de conjugaison officielles.

